Infortunati Milan, Ibrahimovic e non solo: tutti out contro il Manchester United

Milan, quanti infortunati! Tutti out in Europa League

Emergenza infortunati totale in casa Milan. Diversi giocatori di spicco non ci saranno contro il Verona e nemmeno in Europa League contro il Manchester United. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, riporta le condizioni di Zlatan Ibrahimovic (lesione all’adduttore sinistro), Mario Mandzukic (lesione al bicipite femorale sinistro), Hakan Calhanoglu (edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra) e Ismael Bennacer (problema al flessore della coscia destra). Tutti quanti, Ibra a parte, potrebbero tornare a disposizione per l’importante match contro il Napoli, ma saranno sicuramente assenti contro i Red Devils.

