Serie A Femminile – Milan-Juventus: via alla vendita dei biglietti

Domenica 9 febbraio alle 15.00, infatti, è in programma il big match Milan-Juventus del Femminile: via alla veduta dei biglietti

L'ultima, decisiva, sfida di Regular Season delle ragazze si gioca al PUMA House of Football: domenica 9 febbraio alle 15.00, infatti, è in programma il big match Milan-Juventus. Un appuntamento fondamentale, che dirà se le nostre ragazze riusciranno ad accedere alla Poule Scudetto (per farlo basterà un punto, oppure - in caso di sconfitta - servirà la non-vittoria del Como).