Sassuolo-Milan, esauriti tutti i biglietti in vendita libera

Sono andati a ruba i biglietti per Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 di domenica, ore 18:00

Nel breve giro di un paio di ore, sono terminati i biglietti per Sassuolo-Milan . Il Sassuolo , attraverso il proprio sito web ufficiale, ha infatti da poco pubblicato questo aggiornamento sulla vendita dei tagliandi per la partita di campionato contro i rossoneri di Stefano Pioli .

"In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 maggio alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera".