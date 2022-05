Sassuolo-Milan, biglietti rossoneri polverizzati: e occhio al bagarinaggio

Biglietti in vendita libera polverizzati in pochissimo tempo per Sassuolo-Milan di Serie A. Ma attenzione al noto fenomeno del bagarinaggio

Renato Panno

Questa mattina, precisamente alle ore 10, il Sassuolo ha aperto la vendita libera dei biglietti per la gara contro il Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Inutile sottolineare l'importanza di questa partita per i rossoneri, ai quali basta un punto per laurearsi campioni d'Italia. Per questo motivo i tifosi del Milan hanno immediatamente preso d'assalto la biglietteria online per acquistare il proprio ticket, ma per la maggior parte di essi si è rivelato essere un'impresa. Si sono registrate, infatti, code addirittura di 80/90 mila persone prima di arrivare al proprio turno. Ma attenzione ai soliti furbetti.

Sì perché, spulciando tra i vari siti online, alcuni biglietti si trovano e come. Vista la possibilità di effettuare il cambio nominativo alcune persone hanno acquistato uno o più biglietti per rivenderli ad un prezzo a dir poco maggiorato. E allora ecco dai 45 euro stabiliti dal Sassuolo per entrare nel settore ospiti, si arriva a cifre schizzate alle stelle superiori a 3000 euro. Il classico fenomeno del bagarinaggio che fa male allo sport e ad una tifoseria che, dopo diversi anni, ha voglia di festeggiare qualcosa di importante insieme ai propri calciatori. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

