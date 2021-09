Monza, anche il club di Berlusconi abbassa i prezzi dei biglietti | News

Anche il Monza presieduto da Silvio Berlusconi abbassa i prezzi dei biglietti per le partite casalinghe: ecco le info sui tickets

Dopo il Milan, anche il Monza ha deciso di voler ridurre i prezzi dei biglietti. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club di Silvio Berlusconi metterà in vendita a 12.50€ i tickets per le curve, mentre a 25€ per la tribuna laterale e a 50€ la tribuna centrale. Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio