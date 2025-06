Milan, via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026: le info

LE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

CLASSICO — L'abbonamento per la stagione 2025/26 comprende tutte le partite di Serie A e l'accesso ad una fase di vendita dedicata per l'acquisto di biglietti aggiuntivi. I titolari dell'abbonamento, inoltre, avranno la possibilità di effettuare un cambio nominativo per ogni gara a cui non potranno assistere direttamente.

SECONDO BLU — Gli appassionati milanisti che sceglieranno di sottoscrivere l'abbonamento al Secondo Anello Blu potranno assistere a tutte le partite casalinghe di Serie A 25/26 e accedere a una fase di vendita dedicata per l'acquisto di biglietti aggiuntivi. A differenza dell'abbonamento sottoscritto negli altri settori, però, quello al Secondo Anello Blu non prevede la possibilità di effettuare il cambio nominativo.

FAMILY, UNDER E SENIOR — Anche per la nuova stagione sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali nella Tribuna Family al Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all'acquisto degli abbonamenti in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a due abbonamenti Under16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Tariffe speciali anche per le tessere stagionali riservate agli Under25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale, e per gli Over65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

CLUB 1899 — AC Milan conferma l'iniziativa VIP Hospitality, offrendo la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento "Club 1899", pensato per chi desidera vivere la stagione da una prospettiva esclusiva e privilegiata. Accesso alle aree più eleganti e riservate dello stadio, ristorazione dedicata, servizi personalizzati e un'atmosfera raffinata contribuiscono a rendere ogni partita un'esperienza di assoluto prestigio, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e qualità. Per tutte le informazioni su Club 1899, visita il sito dedicato.