Milan-Verona, oltre 55.000 spettatori a San Siro: le info sui biglietti rimasti

Ancora a San Siro, ancora a casa nostra. Dopo il Torino in Coppa Italia, l’Hellas Verona in campionato. Si avvicina la 22° giornata di Serie A dei rossoneri, un appuntamento importante per proseguire l’ottimo andamento in questo 2020. Domenica 2 febbraio alle 15.00, come sempre, allo stadio non mancheranno presenza e sostegno dei nostri tifosi. Per vincere, insieme.

BIGLIETTI DISPONIBILI

Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti su acmilan.com , con la possibilità di scegliere il posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 10.00).

BLOCCO DEL TRAFFICO

Ricordiamo che nella giornata di domenica 2 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00, a Milano sarà in vigore il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Vista la circostanza, verrà potenziato il servizio del trasporto pubblico locale

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 13.00. Visto il grande afflusso si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno un’ora e mezza prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

ACQUISTA IL TUO PARCHEGGIO

Sono ancora disponibili i parcheggi ufficiali nell’area di San Siro, con acquisto online oppure direttamente allo stadio nel giorno partita.

UNDER 5

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under 5, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi dello stadio.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

