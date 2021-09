Milan-Venezia, al via la vendita dei biglietti per la partita di Serie A | News

Da come si può notare sul sito ufficiale, è ufficialmente partita la vendita dei biglietti per il match di Serie A tra Milan e Venezia

Milan e Venezia si affronteranno il prossimo mercoledì 22 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La gara sarà valida per la quinta giornata del campionato di Serie A e si tratterà del primo turno infrasettimanale del torneo. Da come si può notare visitando il sito ufficiale, il Milan ha annunciato che da oggi è partita la vendita dei biglietti del match tra i rossoneri e i lagunari. Ecco, di seguito, le linee guida per entrare allo stadio e i prezzi dei tickets.