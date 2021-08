Milan, venduti 1500 biglietti in mezz’ora per il match contro il Cagliari

Sono stati venduti 1500 biglietti in mezz'ora per il match casalingo del Milan contro il Cagliari, gara valida per la 2° giornata di Serie A

Enrico Ianuario

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la prima gara casalinga tra Milan e Cagliari, valida per la seconda giornata di Serie A TIM. Secondo le ultime indiscrezioni, sono stati venduti più di 1500 ticket in soli 30 minuti. Un chiaro segnale di come ci sia tanta voglia di tornare ad assistere dal vivo ad una partita di calcio, oltre all'evidente entusiasmo che si respira intorno all'ambiente rossonero.