Milan-Udinese, da domani parte la vendita dei biglietti | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le modalità della vendita dei biglietti per la partita contro l'Udinese

Il febbraio del Milan si concluderà con la sfida casalinga contro l' Udinese , in programma venerdì 25 alle 18.45 e valevole per la 27esima giornata di Serie A. Sarà il confronto ufficiale numero 101 quello tra i rossoneri e i friulani, con il bilancio che vede il Milan comandare con 43 successi, contro i 21 dell’Udinese, e 36 pareggi. Sono 46 i precedenti giocati a San Siro in Serie A, con 25 vittorie milaniste, 16 pareggi e 5 successi dell'Udinese. Nella scorsa stagione la gara, disputata il 3 marzo, aveva visto gli ospiti passare grazie a Becão e raggiunti in pieno recupero da un rigore trasformato da Kessie per l'1-1 finale.

Il costo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, biglietti scontati a partire da 19€ in determinati settori.