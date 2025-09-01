Milan-Napoli: ecco quando apre la vendita dei biglietti per il big-match

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Il biglietto per Milan-Napoli ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link. I tifosi con disabilità e i loro accompagnatori residenti nella Regione Campania, potranno acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.