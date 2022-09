Milan-Napoli, da domani via alla vendita dei biglietti | Serie A News

Sul proprio sito ufficiale, il Milan comunica che, a partire da domani, sarà possibile acquistare i biglietti per il match contro il Napoli

(fonte acmilan.com) - Il Milan concluderà il mese di settembre con la sfida casalinga contro il Napoli, in quella che sarà l'ultima occasione per vedere la squadra prima della sosta per le Nazionali.