Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti per la Champions League

Attraverso il sito ufficiale, il Milan avvia la vendita dei biglietti per i quarti di Champions League per la doppia sfida contro il Napoli

(fonte acmilan.com) - Sarà Milan-Napoli ! Il prossimo 12 aprile alle 21.00 i rossoneri affronteranno la squadra partenopea nella gara di andata dei Quarti di finale di Champions League . I rossoneri arrivano a questa doppia sfida dopo aver avuto la meglio sul Tottenham agli Ottavi e tornano a disputare i Quarti di finale di Champions dopo undici anni; il Napoli, invece, che ha superato l'Eintracht agli Ottavi, si appresta a giocare i Quarti per la prima volta nella sua storia.

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su singletickets.acmilan.com , al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket , secondo le seguenti modalità:

I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.