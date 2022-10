Milan-Monza, in vendita i biglietti per il primo storico match in Serie A

(fonte acmilan.com) - Sabato 22 ottobre sarà una giornata storica: Milan e Monza si sfideranno per la prima volta in Serie A, nella gara valida per l'11ª giornata, con fischio d'inizio in programma alle ore 18.00 a San Siro. Il confronto più recente riporta al settembre 2020, quando i rossoneri si sono imposti in amichevole con il risultato di 4-1. Milan-Monza sarà anche l'ultimo impegno casalingo di ottobre per la squadra di Stefano Pioli.