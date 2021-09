Milan in Champions, San Siro è pronto: ecco le info sui biglietti / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fornito delle importanti informazioni sulle partite di Champions League a San Siro

Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi, inseriti nel Girone B insieme ad Atletico Madrid, Liverpool e Porto, si tratta di un ritorno in Champions stimolante. Infatti, il Gruppo B vedrà affrontarsi squadre che vantano un totale di 15 Champions League vinte e che riportano alla memoria immagini e ricordi indelebili di partite storiche, vittorie esaltanti e finali scolpite nella storia rossonera.

I biglietti per le partite casalinghe del Milan in Champions League saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da sabato 4 settembre, in tre finestre di vendita separate con un prezzo di partenza di 69€ per la vendita riservata agli abbonati.

*Per la prima partita, contro l’Atletico Madrid il 28 settembre, tutta la capienza dello stadio sarà messa in vendita in questa fase, per permettere a quanti più ex abbonati possibile di poter assistere al ritorno ufficiale del Milan in Champions League