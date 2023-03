Milan-Fiorentina Femminile, al via la vendita dei biglietti

Ha preso il via la vendita dei biglietti per assistere all'incontro tra il Milan Femminile di Maurizio Ganz e la Fiorentina

(fonte: acmilan.com) Dopo la sfortunata sconfitta nella prima giornata contro la Juventus, le rossonere tornano in campo per un nuovo impegno nella Poule Scudetto della Serie A Femminile. Domenica 26 marzo, ore 14.30, al PUMA House of Football si gioca Milan-Fiorentina, secondo appuntamento con la seconda fase del campionato che assegna titolo e piazzamenti europei. Le due squadre sono appaiate al quarto posto, con 34 punti, e vogliono entrambe rilanciarsi dopo un ko nel turno precedente. Rossonere e Viola, tra l'altro, si ritrovano a poca distanza dall'emozionante doppio incrocio in Coppa Italia vinto dalla formazione di Mister Ganz.