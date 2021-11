Milan, entusiasmo a mille: caccia al biglietto per la gara contro il Liverpool

Grande entusiasmo a casa Milan dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid: i tifosi a caccia del biglietto per la gara contro il Liverpool

Al goal di Messias è partita la caccia al biglietto per la “finale” Milan vs Liverpool. Ieri sera coda virtuale di quasi 1 ora sul sito per l’acquisto del tagliando di ingresso. Prossimi ormai al sold out (visto che già prima di Atletico vs Milan si veleggiava intorno ai 48k TKT). Disponibili al momento gli ultimi prodotti in Hospitality, acquistabili sul sito https://singletickets.acmilan.com/ https://singletickets.acmilan.com/

I tifosi si sono “scatenati” per Milan vs Sassuolo e Milan vs Salernitana dimostrando così l’attaccamento alla maglia e la forte volontà di rimanere vicini alla squadra di coach Pioli. Vicinissimi al sold out per la gara contro il Sassuolo (eccetto il settore ospiti che accoglierà i simpatizzanti della squadra Emiliana), pertanto solo nella giornata odierna abbiamo venduto più di 10k biglietti per Milan vs Salernitana. Per le due partite contro Sassuolo e Salernitana il Milan ha inoltre sviluppato prodotti esperienziali inclusivi di food & beverage, acquistabili al sito https://singletickets.acmilan.com/, mentre in occasione del Black Friday per chi visiterà Casa Milan il Club darà la possibilità di acquistare biglietti per la partita Milan vs Salernitana a 14 €.