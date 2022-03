Milan-Empoli: verso i 50mila spettatori a San Siro | Serie A News

Già venduti 43mila biglietti per Milan-Empoli, gara della 29^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma sabato alle ore 20:45 a San Siro

Ad oggi, per Milan-Empoli, il club rossonero ha già venduto più di 43mila biglietti. Si prevede, quindi, che per dopodomani si prevede un San Siro con 50mila tifosi, praticamente quasi sold out, considerando la capienza ridotta al 75% per le vigenti normative anti-CoVid. Mercato Milan e Top News: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla giornata odierna >>>