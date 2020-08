Milan, dal 10 agosto iniziano i rimborsi degli abbonamenti: le info

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

A partire da lunedì 10 agosto, sul portale rimborsi.acmilan.com, sarà attivata la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti al girone di ritorno e dei game-pack del campionato Serie A TIM 2019/20.

Attraverso la procedura online sarà possibile scegliere tra due modalità di rimborso, rimborso con voucher o rimborso monetario, definite dal Club con lo scopo di garantire la massima flessibilità ai propri tifosi abbonati.

A chi sceglie il voucher sono riservati molteplici vantaggi:

Un risparmio economico chiaro ed immediato: 10% di sconto sul prezzo di listino della prossima campagna abbonamenti Serie A TIM;

chiaro ed immediato: 10% di sconto sul prezzo di listino della prossima campagna abbonamenti Serie A TIM; Un’ampia finestra di utilizzo, pari a 18 mesi dalla data di emissione

dalla data di emissione La possibilità per 10 fortunati tifosi di assistere a un allenamento della Prima Squadra a Milanello

della Prima Squadra a Milanello L’assenza di rischi: nel caso in cui le partite delle prossime stagioni Serie A TIM dovessero essere giocate tutte senza pubblico, il voucher alla scadenza sarà convertito in rimborso monetario

Per chi sceglierà il rimborso monetario, è previsto l’accredito dell’importo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fase di procedura online, indicativamente entro 60 giorni dalla richiesta.

La procedura online riservata agli abbonamenti e ai game-pack sarà attiva fino al 10 settembre 2020. Dopo tale data non sarà più possibile accettare richieste. Le istruzioni per richiedere il rimborso saranno disponibili sul portale www.rimborsi.acmilan.com dal 10 agosto.

Per ulteriori informazioni contattaci al numero 02.62284545.

