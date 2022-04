Milan, venduti più di 25mila biglietti per i match contro Atalanta e Fiorentina | PM

Sono stati già venduti più di 25 mila biglietti per la partita tra Milan e Atalanta: i tifosi rossoneri dimostrano di avere grande entusiasmo

(fonte acmilan.com) - Passione Milan: dalla mezzanotte di ieri oltre 25 mila biglietti venduti. 15 mila in sole 4 ore per il match contro l’Atalanta E’ caccia al biglietto per stare vicino alla squadra di Stefano Pioli nelle prossime gare casalinghe: sono oltre 25 mila tagliandi venduti dalla mezzanotte di ieri. Migliaia di tifosi in fila fisicamente a Casa Milan e digitalmente sul sito del Club per garantirsi le prossime emozioni rossonere allo Stadio. Boom di richieste per i biglietti messi in vendita dalle 12 di oggi per le ultime due gare casalinghe che vedranno il Milan affrontare l’Atalanta il prossimo 15 maggio e Fiorentina l’1 maggio: per il match contro i bergamaschi sono 15 mila i biglietti finora venduti, 9 mila per il match contro i toscani. Continuano in crescendo anche i biglietti per la gare contro il Bologna di lunedì 4 aprile che si avvia al sold out (circa 64 mila ad oggi) e contro il Genoa il prossimo 15 aprile. Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.