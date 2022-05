Milan, gli abbonamenti per la stagione 2022-23: ecco tutti i prezzi

Il Milan ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23. Ecco il listino dei vari prezzi pubblicati dai rossoneri

Il Milan, dopo due anni di pandemia, ha finalmente annunciato il lancio della campagna di abbonamenti per la stagione 2022-23. La speranza è di poter vedere un San Siro sempre pieno anche nella prossima annata. Il club rossonero ha pensato alle esigenze di tutti i tifosi, con prezzi più popolari e prezzi meno agevoli per chi vuole godersi lo spettacolo a 360° gradi. Partiamo da un minimo di 199 euro per il terzo anello rosso centrale, fino arrivare a un massimo di 3 mila per la tribuna d'onore rossa. Ecco il listino con tutti i prezzi per la fase di vendita che partirà il 16 maggio e terminerà il 30.