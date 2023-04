Napoli-Milan, finiti i biglietti del settore ospiti | Champions League News

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' sono già terminati i 3500 biglietti del settore ospiti , ovvero quello dedicato ai tifosi rossoneri, per la partita Napoli-Milan , ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì 18 aprile , alle ore 21:00 , allo stadio 'Maradona'.

Napoli-Milan, niente più biglietti per i tifosi del Diavolo

Come ha scritto la 'rosea' sul proprio sito, infatti, dopo una ventina di minuti passati davanti al pc nella sala d'attesa virtuale , solo pochi fortunati sono riusciti nell'impresa di acquistare i biglietti per Napoli-Milan. La stragrande maggioranza, una volta ottenuto l'accesso al sito di Vivaticket, si è invece trovata la schermata con la scritta "Evento non disponibile: I biglietti non sono ancora in vendita su Vivaticket oppure le vendite sono momentaneamente sospese o chiuse".