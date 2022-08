Derby Milan-Inter, vendita libera dei biglietti: prezzi e informazioni

È iniziata oggi la vendita libera dei biglietti per il derby tra Milan e Inter, in programma sabato 3 settembre alle ore 18:00. Le news

È iniziata la vendita libera dei biglietti per il derby di campionato tra Milan e Inter , così come annunciato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.

La partita tra le due squadre che hanno acceso il duello Scudetto nell'ultima stagione si disputerà, come noto, sabato 3 settembre, alle ore 18:00 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in Milano .

Come si evince dal listino prezzi pubblicato dalla società di Via Aldo Rossi sul proprio sito web ufficiale, 'acmilan.com', i biglietti vanno dai 399 euro della Tribuna d'Onore rossa ai 59 euro del terzo anello verde .

Milan-Inter, valida per la 5^ giornata della Serie A 2022-2023 sarà trasmessa anche in televisione: sarà in diretta esclusiva su 'DAZN'.