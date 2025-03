Coppa Italia – Inter-Milan: via alla vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, Derby valevole per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21.00 a San Siro, saranno disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante secondo le seguenti modalità: