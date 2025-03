Coppa Italia, derby Milan-Inter: oggi via alla vendita dei biglietti

Per questa partita non sarà ammesso il cambio nominativo.

Il prezzo dei biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia parte da € 39,00 per la fase abbonati e per quella CRN Card, da € 44,00 per la fase di vendita libera.

CLUB 1899

Sono già in vendita le Experience esclusive di Club 1899 per Milan-Inter: vai su booking.acmilan.com e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Maignan? I rossoneri pensano a questi due nomi >>>