Coppa Italia, al via le vendite per i biglietti di Milan-Roma: tutte le info

(fonte: acmilan.com) Il Milan ospita la Roma a San Siro per i Quarti di Finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00. Le due squadre tornano ad affrontarsi in questa competizione per la prima volta dal 2007. Le due squadre si sono anche affrontate nella Finale del 2003 che portò la quinta Coppa Italia ai rossoneri.