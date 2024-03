(fonte: acmilan.com) AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti per la partita Slavia Praga-Milan, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 14 marzo alle 18.45 alla Eden Aréna di Praga, sono disponibili sul sito Vivaticket e saranno in vendita secondo le seguenti modalità: