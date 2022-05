Biglietti Sassuolo-Milan, tutte le info: inizio vendita, prezzo e non solo

In vista di Sassuolo-Milan il club rossonero, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi tutte le info relative ai biglietti del settore ospite

"Come comunicato dalla Lega Calcio , Sassuolo-Milan si disputerà domenica 22 maggio alle ore 18.00 al Mapei Stadium. Una sfida chiave, l'ultima di un campionato fino a qui esaltante dei nostri ragazzi.

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) inizierà dalle ore 10.00 di martedì 17 maggio online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita VivaTicket . La vendita si concluderà alle ore 19.00 di sabato 21 maggio: il giorno della gara non è infatti possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) .

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l'ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.