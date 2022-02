Biglietti Milan-Sampdoria disponibili: ecco tutte le info / Serie A News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato tutte le info utili per l'acquisto dei biglietti per la gara contro la Sampdoria in Serie A

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"La stagione continua e proseguono gli impegni sul campo per il Milan nel mese di febbraio. Dopo il Derby e il Quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, domenica 13 febbraio alle 12.30 i rossoneri affrontano la Sampdoria a San Siro nella gara valevole per la 25ª giornata di Serie A.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sampdoria sono disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati, aprirà alle 12.00 di lunedì 31 gennaio e chiuderà alle 23.59 di martedì 1° febbraio.

La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, dalle 10.00 alle 23.59 di mercoledì 2 febbraio.

La terza e ultima, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10.00 di giovedì 3 febbraio e resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Sampdoria parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e sono previste riduzioni per gli Over 60 in determinati settori.

PROMO SAN VALENTINO

Per chi vorrà celebrare allo stadio la festa di San Valentino, il Club ha pensato ad un'offerta speciale, che sarà attiva nel Secondo Anello Arancio Centrale in vendita libera a partire dal 3 febbraio. La promozione è dedicata a tutte le coppie e consiste nell'acquisto di due biglietti: un adulto a prezzo intero (39€) e un ridotto "San Valentino" a 19€".

