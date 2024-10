Serie A Femminile – Al via la vendita dei biglietti per Milan-Sampdoria

È un momento positivo per le rossonere guidate da Coach Bakker, che intendono continuare su questa strada. Dopo le vittorie contro Lazio e Napoli, il Milan cerca il terzo successo consecutivo ospitando la Sampdoria, in quello che sarà l'unico match casalingo di ottobre. Si tratta quindi di un’opportunità da non perdere per fare il tifo per le nostre ragazze e sostenerle in questa nuova sfida di Serie A Femminile, valida per la 6ª giornata. L'incontro si disputerà domenica 13 ottobre alle 12.30 al PUMA House of Football.