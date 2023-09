Biglietti Milan-Newcastle domani in vendita libera | Champions League News

Inizierà domani pomeriggio la vendita libera dei biglietti per Milan-Newcastle di Champions League. Oggi ancora fase prelazione per abbonati

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sui biglietti per Milan-Newcastle, prima partita del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma martedì 19 settembre, alle ore 18:45, a 'San Siro'. I biglietti per Milan-Newcastle sono in vendita online su su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket.