Biglietti Milan-Napoli: vendita libera in base alle decisioni delle autorità

Il costo dei biglietti per la partita Milan-Napoli inizia a 29€ per la fase riservata agli abbonati e a 39€ per la fase CRN.

Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le partite casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Visita booking.acmilan.com, seleziona l'incontro che ti interessa e prenota la tua esperienza preferita per trascorrere una giornata speciale. Se rappresenti un'azienda o possiedi una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle zone più esclusive di San Siro. Approfitta dei posti più prestigiosi dello stadio, accompagnati da un servizio di ristorazione di alta qualità, per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire tutti i vantaggi disponibili.