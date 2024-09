Martedì 17 settembre, il Milan di Paulo Fonseca farà il suo debutto in Champions League . Il Liverpool sarà ospite a San Siro, ma, nonostante l'importanza dell'incontro e dell'avversario, lo stadio non è ancora esaurito .

In effetti, visitando la biglietteria online del club di via Aldo Rossi, si può notare che ci sono ancora numerosi biglietti disponibili in quasi tutti i settori dello stadio (anche il secondo anello blu non è completamente esaurito). Dopo la fase di prelazione per gli abbonati del campionato, la vendita libera dei biglietti è iniziata venerdì 6 settembre.