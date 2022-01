Disponibili biglietti per Milan-Juventus: oggi parte la vendita libera

Milan-Juventus come noto si giocherà davanti a 5mila spettatori soltanto. Biglietti, però, in vendita sui canali ufficiali del club rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, da ieri, siano disponibili alcuni biglietti per Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Gara che, da vigenti normative anti-CoVid, sarà aperta soltanto a 5mila spettatori. La vendita proseguirà per tre giorni fino ad esaurimento posti.