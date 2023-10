Biglietti Milan-Juventus, da oggi vendita per gli abbonati | Serie A News

Da oggi, martedì 3 ottobre, è partita la vendita dei biglietti per Milan-Juventus, match valido per la 9^ giornata di Serie A

(fonte: acmilan.com) Nel mese di ottobre il Milan giocherà una sola partita davanti al proprio pubblico e sarà una classica a far aprire le porte di San Siro. Domenica 22 ottobre alle 20.45 si giocherà, infatti, Milan-Juventus, posticipo della 9ª giornata di Serie A. Anche nella scorsa stagione la supersfida di San Siro è andata in scena alla nona di campionato e in quell’occasione sono stati i rossoneri ad avere la meglio grazie al 2-0 firmato da Tomori e Díaz.