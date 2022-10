Biglietti Milan-Fiorentina: ecco da quando saranno disponibili / Serie A News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato alcune informazioni sui biglietti per l'ultima gara a San Siro del 2022 contro la Fiorentina

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Il 2022 del Milan si concluderà a San Siro domenica 13 novembre, con la sfida delle 20.45 contro la Fiorentina valevole per la 15ª giornata di Serie A. Sarà il 178esimo precedente, con il bilancio favorevole ai rossoneri che guidano il confronto con 78 vittorie, 48 pareggi e 51 successi ospiti. L'ultimo Milan-Fiorentina giocato alla quindicesima riporta alla mente dolci ricordi per i tifosi milanisti: era la stagione 2004/05 e il Diavolo si impose per 6-0 grazie alle doppiette di Shevchenko e Seedorf, un autogol di Chiellini e una rete di Crespo.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Fiorentina sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle 12.00 di martedì 25 ottobre alle 23.59 di mercoledì 26 ottobre, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Vendita libera: dalle 12.00 di giovedì 27 ottobre e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Fiorentina parte da 21€ nella fase abbonati e da 24€ in vendita libera.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 14€ in determinati settori, mentre gli Over 60 avranno a disposizione prezzi scontati da 29€ in alcune zone dello stadio. La promozione per gli Under 16 è acquistabile solo al Ticket Office di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket.

CLUB 1899

Anche per Milan-Fiorentina è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.

SCIARPATA ROSSONERA

La gara Milan-Fiorentina avrà un contorno speciale, uno stadio "rosso come il fuoco e nero come la paura che incuteremo agli avversari" per salutare la squadra in occasione dell'ultima casalinga del 2022. L'invito per tutti i tifosi milanisti è quello di portare allo stadio la propria sciarpa preferita oppure di acquistarla sullo Store ufficiale o presso uno dei Milan Store. Prima del fischio d'inizio tutti gli spettatori saranno invitati a mostrare la propria sciarpa per colorare San Siro di rossonero".