Biglietti Milan-Bologna, finale di Coppa Italia: oggi tutte le info ufficiali

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in giornata, i tifosi di Milan e Bologna conosceranno tutte le informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti per la finale della Coppa Italia 2024-2025 tra i rossoneri di Sérgio Conceição e i rossoblu di Vincenzo Italiano, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma.