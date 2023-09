Biglietti Cagliari-Milan, tutte le informazioni utili | Serie A News

Il costo del singolo tagliando è di 40€, più i costi di prevendita.

La vendita è consentita senza limitazione territoriale o necessità di tessera di fidelizzazione.

Come da determina 26/2017 dell’ONMS, per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all'interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.

La capienza del Settore Ospiti dell'Unipol Domus è di 415 posti. Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati. Per prenotazioni, inviare una mail a slo@cagliaricalcio.com.

NOVITÀ TICKETONE — Su TicketOne è disponibile la nuova mappa acquisto, che mostra su un unico livello la situazione dei posti disponibili e venduti. Un’altra novità è rappresentata dalla modalità “360”, che con un semplice click dà la possibilità di avere la visuale del campo direttamente dal settore selezionato.

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO — • Al momento dell'acquisto il tifoso deve accettare le condizioni d'acquisto; nelle condizioni è compresa quella di essere in possesso della documentazione utile per accedere allo stadio;

• È vietato introdurre striscioni e bandiere se non preventivamente autorizzate dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza)

• È necessario seguire le indicazioni degli steward e la segnaletica per arrivare al posto assegnato: andrà occupato esclusivamente quello indicato nel proprio biglietto.

• È necessario uscire dall'impianto dopo le indicazioni degli steward, favorendo un deflusso rapido e regolare. LEGGI ANCHE: Milan, le migliori notizie della mattina >>>

