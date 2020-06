Abbonamenti e biglietti Milan 2019/2020: le modalità di rimborso

MILAN NEWS – AC Milan – facendo seguito ai provvedimenti sino ad oggi adottati dalle Autorità competenti che hanno disposto la ripresa del campionato di Serie A TIM 2019/20 senza la presenza di pubblico (c.d. “a porte chiuse”), per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – informa i propri tifosi che i ratei degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, validi per il campionato di Serie A TIM 2019/2020, sospeso a decorrere dall’8 marzo 2020 e che è stato ripreso a porte chiuse dal 24 giugno 2020, si intendono annullati.

I tifosi in possesso di un abbonamento valido per la stagione sportiva 2019/2020, valido per le gare casalinghe dell’AC Milan e “non fruite” ai sensi del successivo paragrafo, acquistato tramite i canali diretti della società o attraverso i canali di vendita Vivaticket, verranno rimborsati con modalità e tempistiche che verranno comunicate entro la fine della stagione sportiva 2019-20. Le gare casalinghe relative alla stagione sportiva 2019/2020 considerate come “non fruite” sono quelle in programma nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 24 maggio 2020 (esclusa la gara Milan-Genoa in cui la società AC Milan ha già rimborsato i propri utenti) e già sospese per effetto del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i., in particolare:

1) Milan-Roma

2) Milan-Juventus

3) Milan-Parma

4) Milan-Bologna

5) Milan-Atalanta

6) Milan-Cagliari

Gli abbonamenti validi per la stagione 2019/20 non saranno in ogni caso più utilizzabili per le gare del campionato in corso, sospese a decorrere dall’8 marzo u.s. e recuperate dal 24 giugno 2020, anche in caso di riapertura parziale dello stadio San Siro prima del termine della stagione 2019/20.

Inoltre vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, AC Milan ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Milan-Roma di campionato, inizialmente programmata per il 15 marzo e poi posticipata al 28 giugno e per la partita Milan-Juventus, inizialmente programmata l’11 aprile e poi posticipata al 7 luglio, a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità.

nel corso della prossima settimana inizieranno a essere effettuati i rimborsi dei singoli biglietti acquistati online con riaccredito automatico su carta di credito pari al costo del tagliando comprato;

con riaccredito automatico su carta di credito pari al costo del tagliando comprato; a partire dal 6 luglio sarà attivata una pagina sul sito ufficiale del Milan acmilan.com dove potranno effettuare la richiesta di rimborso; coloro che hanno acquistato il biglietto c/o la sede Casa Milan , le filiali Banco BPM e i punti vendita Vivaticket , ma che non sono riusciti a recarvisi direttamente. Sarà necessario effettuare la scansione dei biglietti seguendo le indicazioni.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, puoi contattare il nostro Call Center tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00 (CEST) al numero 02-62.28.45.45.

