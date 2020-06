Indidente Zanardi, il medico: “Alex resta intubato, sedato e ventilato”

ULTIME NOTIZIE – Il Professor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenze dell’ospedale di Siena, ha spiegato ai vari giornalisti presenti, le condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente di 2 giorni fa avvenuto in handbike.

Scolletta ha dichiarato: “Zanardi ha trascorso una notte in condizione di stabilità cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. Resta intubato, sedato e ventilato meccanicamente ma è ben adattato al ventilatore e gli scambi gassosi sono soddisfacenti. Le condizioni cardiocircolatorie sono stabili e adeguate. Il neuro monitoraggio ha mostrato una certa stabilità, ma è un dato che va preso con cautela perché il quadro neurologico resta grave. In linea generale le condizioni cliniche sono stabili e siamo piuttosto soddisfatti, anche se ciò non ci consente di escludere eventuali evoluzioni e complicanze. Pertanto le condizioni cliniche possono essere definite a prognosi riservata”.

