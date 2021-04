Il Milan e il viaggio a Dubai: l’obiettivo è l’Expo. Nuovi affari in vista

Alcuni emissari del Milan sono andati recentemente a Dubai per parlare di questioni commerciali. In agenda c'è L'Expo

Tuttosport, in edicola questa mattina, ha fornito degli aggiornamenti interessanti sul Milan. Questa volta però non riguarda il calciomercato, ma questioni commerciali. Recentemente una delegazione rossonera, tra cui Paolo Maldini si è recata a Dubai non solo per parlare con Tim Clark, presidente della compagnia Emirates, ma anche per pensare a nuovi accordi.