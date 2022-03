Il Chelsea rischia di fallire: anche la Nike pronta a lasciare il club

Il Chelsea di Abramovich rischia di non finire la stagione. La situazione diventa sempre più difficile per il club inglese. Le ultime

Il Chelsea potrebbe non finire la stagione. A scriverlo è il Daily Mail in edicola questa mattina. Il club inglese, infatti, sta vivendo grandi difficoltà per quanto sta succedendo in Ucraina: il blocco della cessione, la rimozione della compagnia telefonica "Tre" sulla divisa di gioco e il rischio abbandono anche da parte della Nike .

Tutto questo al Chelsea potrebbe costare 640 milioni di euro. In sostanza i londinesi sono entrati in crisi dal momento in cui Abramovich ha visto congelare i suoi beni da parte del Regno Unito. Se la Nike decidesse di lasciare il Chelsea, il club inglese sarebbe in guai seri: le due parti hanno un accordo di 15 anni da 900 milioni di sterline a stagione (1,07 miliardi di euro). Sullo sfondo rimane sempre un'eventuale cessione, con il Chelsea che ha chiesto una licenza al Regno Unito in modo da poter operare il modo più naturale possibile. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.