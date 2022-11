L’aneddoto di Gattuso, gli sfottò, Salvini e.. il papa: i 36 anni di Abate

36 anni e non sentirli. 36 anni di vita, di cui la metà passati Milan. Ignazio Abate ha il rossonero nel sangue, malgrado sia nato a migliaia di chilometri da Milano, a Sant'Agata de Goti, il 12 novembre 1986. La Rescaldina, le giovanili e poi la prima squadra, con in mezzo varie tappe in giro per l'Italia: Napoli, Piacenza, Modena e Empoli, sempre in prestito per maturare esperienza. Poi il Torino e il ritorno nel Milan dei campioni. Nel tempo, passa da rincalzo a titolare, arrivando anche a indossare la fascia di capitano, la prima volta il 2 novembre 2014. Oltre 300 presenze in rossonero e ora.. la carriera da allenatore: guida l'Under 16 del Milan con risultati brillanti, ora la Primavera. Nelle prossime schede vogliamo ricordarvi qualche aneddoto interessante della sua carriera: il Kitammuort! della nonna, gli sfottò, l'aneddoto di Gattuso e Ibrahimovic. Ma cosa c'entra il papa? Scopriamolo insieme.