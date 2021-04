Ielpo: “Donnarumma? Non vedrei il senso di andare alla Juventus” | News

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato di Gianluigi Donnarumma

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com. Ielpo ha parlato del possibile addio di Gianluigi Donnarumma: "E' una vicenda complicata. Il Milan è arrivato al massimo e ora occorre vedere se il giocatore vuole o no il Milan. Spero non faccia un discorso di soldi, ormai la questione economica deve passare in secondo piano. Se il Milan è da Champions non vedo motivo di cambiare fossi in lui. Non vedrei il senso di andare alla Juve. Potrei capire semmai al City, al Real o al Bayern che puntano davvero a vincere la Champions. A quel punto sarebbe un discorso di carriera".