Ielpo: “Complimenti a Pioli, ora ha anche ampia scelta”

ULTIME MILAN – Una vittoria entusiasmante del Milan contro l’Udinese. Ora l’ambiente è decisamente più frizzante rispetto a qualche settimana fa. Di questo e tanto altro ha parlato Mario Ielpo a Milan TV. Ecco le sue parole.

Sull’ammonizione di Castillejo: “Non ho mai visto un giocatore ammonito per eccesso di esultanza, solo con noi, solo Castillejo. Non fa perdere tempo, non ha senso. Altrimenti ogni volta che la panchina entra in campo va ammonita tutta. La partita era finita, è fantozziana”.

Su Rebic: “Rebic è molto freddo, gelido. Parla senza espressioni facciali”.

Su Pioli: “Devo fare i complimenti a Pioli. È come se parlassi io, sottoscrivo il 100%. Poi traduce ciò che dice in campo. Ha un problema da risolvere: la fascia sinistra. Se gioca Rebic poi ci sono troppi giocatori offensivi. È un problema piacevole, ma va risolto”.

Sul Milan Femminile: “Il Milan Femminile è stata la copia dei maschi, anche l’uscita sbagliata del portiere come Donnarumma”.

