Ibrahimovic, messaggio a Mihajlovic: “Sapevo tu fossi il più forte!”

ULTIME MILAN – Una partita ancora difficilissima e lunga, ma che, volendo utilizzare una metafora, vede Sinisa Mihajlovic ancora in lotta per il passaggio del turno. L’allenatore del Bologna da ormai diversi mesi sta lottando contro la leucemia, ma nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto piacere a tutti: sta vincendo la battaglia contro la malattia. Il tecnico è stato ospite di Canale 5 e ha anche confermato di aver provato a prendere Zlatan Ibrahimovic, che ha invece poi preferito il Milan. Proprio lo svedese ha risposto mandando un videomessaggio: “Avani amico e fratello! Siamo tutti contenti che tu sia tornato in panchina. Sapevo tu fossi il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo, ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra”. Per le parole di Miha su Ibra… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android