Ibrahimovic, al ritorno dalla Svezia faccia a faccia con Gazidis

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia per via dell’emergenza CoVid-19 insieme a moglie e figli. Al momento il ritorno agli allenamenti con il Milan è previsto per il 23 marzo, ma è altamente probabile che tale data possa essere nuovamente prorogata.

Al ritorno di Ibrahimovic, che sia tra nove giorni o più, previsto un incontro con Ivan Gazidis. Tema dell’incontro è il futuro dello svedese, che chiederà garanzie circa il progetto societario. Il licenziamento di Boban, e l’addio probabile a fine stagione anche di Paolo Maldini, hanno indisposto particolarmente Ibra. Come riporta Sportmediaset, non è affatto alta la permanenza dello svedese per la prossima stagione.

Ricordiamo che Zlatan ha un contratto fino al 30 giugno 2020, che peraltro potrebbe essere prolungato di un mese per concludere la stagione. Ma il rinnovo automatico sarebbe scattato in caso di Champions League, ormai diventata utopia per il Milan. Dovrà essere l’amministratore delegato rossonero Gazidis a convincere, se ha intenzione di tenerlo, Ibra. E tutto dipenderà anche dal progetto tecnico, se ci sarà o meno Ralf Rangnick a guidare la squadra in campo e nella parte sportiva.

