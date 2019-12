Guidolin: “La cosa peggiore è stata vedere il Milan arrendersi”

ULTIME MILAN – Una sconfitta umiliante, scottante, vergognosa. Atalanta-Milan è finita 5-0 e i rossoneri eguagliano il record di sconfitta in Serie A. L’ultima volta era successo nel 1998. Il Milan oggi si è totalmente arreso agli orobici, senza reagire, senza provarci. Di questo ha parlato, ai microfoni di DAZN, il tecnico Francesco Guidolin. Ecco le sue dichiarazioni: “La cosa peggiore è stata vedere il Milan non reagire, non difendere il 3-0. Bisogna difendere anche un risultato negativo. Questa è la cosa più brutta che abbia fatto vedere la squadra. Pioli è un amico, un bravo allenatore e una persona serissima, sono sicuro che farà bene, ma ripartendo da queste cose che vanno migliorate. La giornata storta può capitare, il crollo no”.

