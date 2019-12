Giulini: “Cragno torna a gennaio”, ma col Milan non ci sarà

NEWS MILAN – Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha rivelato novità importanti su Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti. lungodegenti della rosa sarda. “Ho sentito il professor Castagnoli che ha operato Cragno. Vi posso dire che potrebbe tornare a San Siro il 14 gennaio per la sfida con l’Inter di Coppa Italia, mentre su Pavoletti le ultime lastre sono di ottimo auspicio. Lo attendiamo per metà marzo in gruppo”, ha detto il numero uno del Cagliari. Il match contro il Milan dell’11 gennaio, dunque, vedrà ancora assente il portiere dei rossoblù. Intanto, Giovinco ha parlato di Ibrahimovic: ecco le sue parole>>>

