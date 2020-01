Giudice Sportivo – Multa di 4.000 € al Milan: ecco perchè

ULTIME MILAN – Non solo l’ammonizione a Samu Castillejo dopo il gol vittoria di Ante Rebic a tempo praticamente scaduto per eccessiva esultanza (caso davvero molto raro, come minimo), c’è un altro motivo che fa lamentare i tifosi rossoneri dopo Milan-Udinese, finita 3-2 in extremis. Il club rossonero, infatti, oggi è stato multato dal giudice sportivo per aver ritardato senza motivo il match di cinque minuti. 4.000€ la sanzione. I tifosi lamentano una scarsa flessibilità. Ecco il testo del comunicato del giudice sportivo: “Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingistificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti”.

